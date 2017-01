Kuigi õed on 14-aastased, on prouadel hambad suus (päris enda omad, mitte proteesid!) ja tervis on ka üsna kobe, seega pakuvad nad oma uuele perele rõõmu mitmeid aastaid.

Kuna õdede vahel on tugev side ja nad on harjunud kahekesi koos elama, oleks ideaalne variant see, et nad saaksid oma tulevases päriskodus koos vanaduspõlve veeta. Varjupaiga juhataja Hellika Landsmann kinnitab, et kahe kassiga on tegelikult tihtipeale isegi lihtsam kui ühega ning kaks kassi tegelikult väga palju rohkem ei söö kui üks kass. Õekesed hoiavad ka varjupaiga kassitoas kokku ja tunnevad end koos rõõmsamalt. "Usun, et nende puhul oleks kokkujäämine ainult hea, kui see vähegi võimalik oleks," sõnas Landsmann.

Tegu on sõbralike kassidega, kuid nad eelistavad pigem vanemate inimeste seltskonda. Kuna tegu on vanemate kassidega, siis suurt rahmeldamist ja päevad otsa mängimist kassid ei soovi. Seega oleksid õekesed ideaalsed seltsikassid näiteks pensionärile.

Tutvu armsate kassiprouadega lähemalt videost!

Õhtuleht alustas sellest sügisest koostööd Varjupaikade MTÜga, mille eesmärgiks on tutvustada varjupaigas kodu ootavaid loomi.

Kui sul tekkis Elfriide ja Elviira vastu huvi ja sooviksid neile, või mõnele teisele loomale kodu pakkuda, võta ühendust Varjupaikade MTÜga:

www.varjupaik.ee, Paljassaare tee 85, Tallinn.

Tel: 5141431, e-post tallinn@varjupaik.ee.