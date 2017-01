Venemaal jätkub jaht metanoolisurmade süüdlastele ning jõutud on politseini. Täna peeti kinni Irkutski oblasti politseiülem, keda kahtlustatakse tööalases lohakuses. Eelmise aasta lõpus suri Irkutskis puupiiritust sisaldanud vannivedeliku joomise tõttu 78 inimest.

Uurimiskomisjoni ametlik esindaja Svetlana Petrenko teatas Interfaxile, et politseiülem Denis Tšeremisin peeti kinni kahtlustatuna ametialases lohakuses, mille tõttu sai võimalikuks inimeste massiline suremine, kes said piiritust sisaldava vedeliku „Bojarõšnik“ joomisest mürgituse. Petrenko sõnul näitas uurimine, et Tšeremisin ei organiseerinud piirkonnas tööd vajalikul tasemel ajavahemikul 28. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2016.

Massiline mürgistus surrogaatalkoholi joomisest tekkis linna Novo-Lenino mikrorajoonis. 17. detsembris toodi meditsiiniasutustesse mürgistusega 25- kuni 50aastased inimesed, kes kõik olid joonud vannikontsentraati „Bojarõšnik“. Venemaa tervishoiuministeeriumi kinnitusel tekitas mürgistuse vedelikus sisaldunud metanool ehk puupiiritus. Toote etiketil oli aga märgitud koostisosana etüülpiiritus ehk etanool.