Kõige väärtuslikumad kingid on elamused, mis kunagi meelest ei lähe. Kui hoolid oma armsamast ja tahad talle pakkuda romantilise ning meeldejääva õhtu, ootab Villa Wesset teid enda juurde. Roosiõitega kaunistatud vannituba, küünlavalgel õhtusöök kahele - Villa Wessetis on mõeldud selle peale, et teie õhtu oleks eriline. Hind kahele al. 79 eur.

Romantikapaketis kahele sisaldub:

- Kahekohaline vanniga tuba 1 öö

- Buffet hommikusöök kahele

- Roosiõitega kaunistatud vannituba

- Küünlavalgel õhtusöök kahele

- Romantiline lauakaunistus

- Vabalt valitud Pärnu ööklubi pääsmed kahele

- Kuni 6-a. laps ööbib tasuta

- Tasuta parkimine

Tutvu paketiga SIIN!