Kui oled väsinud argihallist ning soovid nautida õhtut kallima või sõbraga koos basseini- ja saunamõnude, õhtusöögi, majutuse ja maitsva hommikusöögiga, siis Ecoland Boutique Spa hotelli pakkumine on just Sulle. Hind kahele kokku on kõigest 38 eurot!



Õhtusöögipaketis sisaldub:

- Kahekohaline tuba 1 öö

- Üks kuni 12-a. laps hinnas

- Buffet hommikusöök kahele

- Õhtusöök hotelli restoranis kahele

- Piiramatu sauna ja basseini kasutus

- Soodustused spaahoolitsuselt -10%

- Hommikumantlite kasutus

- Tasuta parkimine

Tutvu paketiga SIIN!