Tallinna linnavalitsus kehtestab tänasel istungil detailplaneeringu, mis võimaldab Kesklinnas raudtee, Tammsaare tee ja Pärnu maantee vahelisele alale uusi ärihooneid ehitada.

Pärnu mnt 156 // Vaari tn 1 kinnistu, Pärnu mnt 158 // Reketi tn 2 kinnistu, Hallivanamehe tn 7 // Vaari tn 3 kinnistu ja Vaari tn 2 kinnistu detailplaneering võimaldab ehitada 2,7 ha suurusele planeeringualale kuni 10-korruselised ärihooned ning annab ühtlasi võimaluse olemasoleva viiekorruselise ärihoone laiendamiseks.

Planeeritavale alale kavatsetakse ehitada kaubanduskeskus ja bürood.

Parkimiskohad kavandatakse maa-alusesse parklasse ning parkimismajja.

Detailplaneeringualale jääv perspektiivne Vaari tänav määratakse avalikult kasutatavaks.

Planeeritaval maa-alal asuvad 12-korruseline büroohoone ning kuni 5-korruselised büroo-, parkimis- ja tootmishooned. Piirkonnas on hästi korraldatud ühistransport ning linna keskuse ja teiste linnaosadega on hea ühendus.

Piirkonna hoonestus on varieeruva korruselisusega, valdavalt on tegemist erineval ajal ehitatud äri- või tootmishoonetega. Visuaalselt domineerivad viimase 20 aasta jooksul ehitatud hooned. Lähiala linnaehituslik dominant on Pärnu mnt 158 // Reketi tn 2 kinnistul asuv 12-korruseline ärihoone. Planeeritud ala külgneb Järvevana kõrghoonete piirkonnaga ja Tondi kõrghoonete piirkonnaga, mida iseloomustavad suurem hoonestustihedus ning kõrgemad hooned. Tondi kõrghoonete piirkonda kavandatud hoonetest on ülekaalus elamud.

Detailplaneering vastab Tallinna üldplaneeringule. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2014 korraldusega ning võeti vastu 19. juuni 2015 korraldusega. Detailplaneering oli peale vastuvõtmist 12.-26. augustini 2015 avalikul väljapanekul, mille kestel detailplaneeringu kohta ettepanekud ja vastuväited ei esitatud.