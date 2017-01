Eile alustas uuel eetriajal poliitikasaade "Foorum", mida juhib kümme kilo kergem Andres Kuusk, vahendab Menu.

"Sõbrad viskavad nalja, et "Foorumil" ei ole sel aastal enam seda kaalu ja ma pean tunnistama, et kuna saatejuht on kaotanud kümme kilo, siis tsiteerides klassikuid: "alla sajakilosel mehel oma arvamust ei ole". Miks ma seda kõike räägin, kuna eile helistas üks hea tuttav-sugulane ja tundis muret, et Andres, sa oled nii kõhn, kas tervisega on kõik hästi. Tervitused, vorm on nii hea, et ise ka kardan ennast," kinnitas Kuusk eilses "Ringvaates".

"Foorum" on uuest aastast eetris uuel eetriajal, teisipäeviti kell 20.00.