2013. aastal läks Sky Plusi hommikutiim kaasa uue Facebooki moeröögatusega "klikkide nimel kõigeks valmis" ja postitas pildi, mille alla oli kirjutatud, et kui see kogub 100 000 laiki, siis teeb Alari Kivisaar uue hittlaulu. Aega võttis aga asja sai - sest laul on nüüdseks valmis saanud ja näeb ilmavalgust Kivisaare 50ndal sünnipäeval!

"Valmis ta ongi, jah see kurikuulus 100 000 laigi lugu on nüüd valmis saanud. Ma tean, see võttis ilmatuma aja, see võttis aastaid. Ma tean, paljud inimesed enam ei looda, paljud on pettunud, mõned on lausa vihased, aga ma ütlen ka täna, täpselt sedasama, mis ma olen rääkinud kõik need aastad, et lubadus oli laul teha ja ma lubasin, et ma selle teen, aga mul ei olnud kunagi kirjas seda kuupäeva millal see laul ilmavalgust näeb. Kuigi ma ise teadsin esimesest päevast saadik, kui selgus, et mul on see kohustus see laul teha, mis aastal, mis kuupäeval ja isegi millisel kellajal see laul välja tuleb," rääkis Kivisaar Sky Plusi Facebooki lehele postitatud videos.

Kuupäev, kui laul välja tuleb, on 16. jaanuar, mis on juhtumisi ka Kivisaare sünnipäev - mees peab järgmisel esmaspäeval 50ndat juubelit.

Seega keerake raadiosagedused järgmisel esmaspäeval kell 8 Sky Plusi peale!