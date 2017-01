Madonna kurdab Harper’s Bazaari 150. sünnipäevanumbri kaaneloos, kuidas ta on aastakümneid pidanud rõhumise all kannatama.

“Tean, et paljud ütleksid: “Ah, jamajutt. Sa oled edukas valge rikas popstaar.” Aga mind on kogu karjääri jooksul materdatud, ja suuresti seetõttu, et olen naine ja et ma keeldun elamast tavapärast elu. Olen loonud väga ebatavalise pere. Mul on minust kolmkümmend aastat nooremad armukesed. See tekitab inimestes ebamugavust. Mul on tunne, et kõik, mida ma teen, tekitab inimestes suurt ebamugavust.”

58aastane lauljanna saab enda sõnul kommentaare ja kriitikat asjade eest, mida meeste puhul peetakse endastmõistetavaks. Üks tüliõunu on tema soov ka 50. eluaastates edasi laulda.

“Läksin tihti eksabikaasaga tülli, kui ta küsis: “Miks sa seda kõike uuesti pead tegema? Milleks uus plaat? Milleks uus turnee? Milleks uus film?”” Madonna meelest on need küsimused seksistlikud. “Kas keegi küsib Steven Spielbergilt, miks ta endiselt filme teeb? [...] Kas keegi läks Pablo Picasso juurde ja ütles: “Okei, sa oled 80. Kas sa pole juba küllalt maale maalinud?” Ei. Ma olen sellest küsimusest nii tüdinud."