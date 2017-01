Moemaailmas on ikka tavaks, et nii mõnigi moehitt on veidi veider. Nii on ka peenisetrend enamike jaoks ilmselt veidi kummaline.

Kummaline küll, kuid väga moekas sellest hoolimata. Nimelt tundub, et peenised on tulnud, et jääda.

Moekaugemad inimesed ilmselt ei tea seda, kuid peenisepiltidega riided ja kullast meheauga ripatsid on moepildis olnud juba mõnda aega. Neist viimase autoriks on eksklusiivne moebränd Tom Ford, kes küsis taolise ripatsi eest veel 2014. aastal ligi 600 eurot.

Järjekordsed peenised jõudsid moelavale Londoni meeste moenädalal, Vivienne Westwoodi show's. Nimelt kandsid meesmodellid seal väga vikse ja viisakaid riideid, millele lisasid vürtsi peenisekujulised lisandid, mis olid mõeldud pintsaku eest kinni hoidmiseks.

Mehed saavad neid hakata kandma juba järgmisel talvel.