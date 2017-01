Eesti telekanalites jooksvatest seriaalidest said televaatajate poolt ära mainitud kokandussaade "Minu köök on parim", "Papad mammad", "Meie pere ja muud loomad" ja "Siberi võmm".

Evelini arvates on saade "Minu köök on parim" vaatemängulisem ja pingelisem kui eesti kokasaated ning inspireerib ka ennast kokkama.

Merle kirjutas, et tema pere vaatas "Papad mammad" seriaali, kuna seal olid head näitlejad. "Head näitlejad vedasid välja isegi suht totrad laadanaljad. Vähemalt nii põhjendas mu mees, miks ta seda vaatas," ütles ta.

"Papad mammad" (TV3)

Ka Pireti arvates oli "Papad mammad" alguses päris naljakas, kuid hooaja lõpupoole vajusid naljad ära ning siis ta seda enam ei vaadanud. Kuid tema lemmikuks on Heidi Hanso pere tegemisi jälgiv "Meie pere ja muud loomad". "Tõsieluseriaalid on alati huvitavad ja maaelu ning loomad huvitavad ka mind," sõnas ta. Lisaks olid Pireti lemmikud "Radar" ja "Pealtnägija", kuna seal on iganädalaselt huvitavad uudislood.

Lisaks parimatele sarjadele mainiti toimetuse töötajate poolt ära ka halvimaid sarju. Merle tõi välja ka Õhtulehe lugejate poolt halvimaks eestimaiseks telesarjaks valitud "Kellapid".

"Vahel on mõni asi nii halb, et muutub juba heaks, aga no see oli ikka konkreetselt p***ekukkumine. Ma ei saanudki aru, kellel see mõeldud oli," sõnas ta.

Merle tuttavad on aga pahased ka Tuuli Roosma "Saladuste" peale, kuna see saade on aastatega muutunud ning mitte paremuse poole. "Olen kuulnud, et "Saladuste" uus formaat ei meeldinud paljudele senistele fännidele. Nurisesid, et ei saa aru enam, mis saade see on."

Pireti sõnul ei ole lõppenud telehooaja kaks komöödia suurprojekti, "Su nägu kõlab tuttavalt" ning "Suur komöödiaõhtu" enam sellisel tasemel nagu varasematel aastatel. "Uued hooajad olid eelmistest ikka palju lahjemad," arvas ta.

Parimad välismaised telesarjad

Õhtulehe lugejate poolt mainiti enim ära fantaasiasari "Westworld". Sari räägib vesterniteemalisest futuristlikust teemapargist, milles elavad inimesetaolised tehisintelligendid ja mida saavad külastada tavalised inimesed, et elada elu tagajärgedeta ja teha selles fantaasiamaailmas seda, mida nad tahavad. Sarjal on ka IMDb kasutajad kõrgelt hinnanud – sarja reiting on 9,1. Sarjas näitlevad Evan Rachel Wood, Ed Harris, Anthony Hopkins jne.

"Westworld" (HBO)

Lisaks mainiti nii Õhtulehe toimetuse kui ka lugejate poolt ära seriaalid "The Young Pope", "The Crown", "Versailles", "The Man in the High Castle" ning National Geographic kanalilt jooksev dokumentaal-draamasari "Marss", mis räägib sellest, kuidas astronaudid missioonil Marsile hakkama saavad.

"Sari toob astronautidest tegelaskujud vaatajale lähedale - näidatakse nende missioonieelseid intervjuusid, kus nad räägivad oma taustast, tunnetest ja mõtetest. Vaataja saab ahhetada ja imetleda, aga samas ka muret tunda kõige selle pärast, mis võib kosmoselendudel nihu minna," kirjutas Kais.

Parimad kodumaised filmid

Õhtulehe lugejad valisid eelmise aasta parimateks kodumaisteks fimlideks 90ndatest rääkiva Triin Ruumeti retrofilmi "Päevad, mis ajasid segadusse", peaosas Hendrik Toompere juunior juunioriga. Film valiti ka Eesti Filmiajakirjanike Ühingu poolt 2016. aaasta parimaks Eesti filmiks. Lisaks mainiti lugejate poolt ära Mika Keräneni lasteraamatutel põinev seikluslik koguperefilm "Supilinna salaselts".

"Päevad, mis ajasid segadusse" režissöör Triin Ruumet auhinda vastu võtmas. (Alar Truu)

Toimetuse liikmete poolt mainiti lemmikutena ära veel "Klassikokkutulek" ning "Polaarpoiss".

"Kui kodumaistest filmidest rääkida, siis "Klassikokkutulek" oli päris hea meelelahutus. Tempokas ja vaimukas, polnud selline tavaline aeglane ja sünge ugrimugri," arvas Merle.

"Polaarpoiss on Eesti noortefilm, mis võinuks saada rohkem tähelepanu. See on hoogne ja kaasahaarav, tõsisel teemal - elu bipolaarsena ja vaimuhaiguse teesklemine -, aga mitte rusuv. Ja et peategelaseks on noor fotograaf, siis on tegu väga esteetilise ja kaunilt värviküllase filmiga," kirjutas Kais.

Parimad välismaised filmid

Õhtulehe lugejate poolt mainiti ära filmid "Seitse vaprat" ("The Magnificent Seven"), "Saabumine" ("Arrival") ning "Deadpool".

Õhtulehe toimetaja Kais mainis oma lõppenud aasta lemmikutena ära filmid "Rogue One – Tähesõdade lugu", "Sisseimbuja", "Inferno" ja "Dr. Strange".

"Star Wars - The Rogue One" (promofoto)

"Star Warsi" saaga esimene eraldiseisev sõsarfilm toob ükskord ammu kaugel, kaugel galaktikas hargnevad sündmused vaatajale hoopis lähemale ja süstib need sügavamale naha alla kui ükski senine tähesõjafilm. Peategelastel ei ole üleloomulikke võimeid ja nad ei ole ka muidu täiuslikud, mistõttu on lihtsam nendega samastuda. Põnevus kestab algusest lõpuni ja Disney, kellelt poleks seda oodanud, sunnib vaatajad halastamatult pisaraisse. Visuaalselt on film sama võimas kui "Star Warsi" põhisaaga episoodid," arvas ta.