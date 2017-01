Kas karvane alumine korrus peletab inimesi sinust eemale või mitte? Tuleb välja, et mõnel juhul tasub raseerijast eemale hoida.

Ilmselt on nii mõnigi naine kuulnud jutte, et kui vähegi tahta oma kallimale meeldida ning mingitki aktiivsemat tegevust magamistoas, siis tasub vööalune piirkond võimalikult karvavaba hoida.

Kas tegemist on müüdiga või ongi see tegelikult nii? Women's Health Magazine kinnitab, et tegelikult ei olegi sellele ühest vastust, küll aga ei tasu kubemekarvu kohe siiski maha ajama hakata.

Miks, küsite? Sellepärast, et see sõltub suuresti teie partnerist. Nimelt on kubemekarvad täis feromoone. Põhimõtteliselt on tegemist lõhnaga, mida on seda rohkem, mida rohkem on intiimpiirkonnas karvu. Lõhnatundliku inimese võib selline asi, aga ekspertide sõnul vägagi üles kütta ning naised on aastasadu väidetavalt just feromoonidega mehi hullutanud.