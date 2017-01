Sel nädalal omandavad Tapal teenivad USA sõjaväelased talvistes tingimustes vajaminevaid oskusi nagu suusatamine, aga ka riietumine ja toitumine külmas kliimas.



"Me õpime samm sammult - kuidas suuskadel seista, liikuda, kukkuda, hiljem tulevad ka laskmisharjutused ning täisvarustuses rännak," ütles kursuse läbiviija kapten Kaido Kivistik ja lisas, et paljud sõdurid näevad lund

esimest korda elus, kuid saavad siiski hakkama ja naudivad talveoludes tegutsemist.



Homme saavad liitlased teada, mida tuleb teha jääauku kukkumise korral. Kokku võtab Scoutspataljoni juhitavast kursusest osa pea 40 ühendriikide sõjaväelast.



"Pooled minu alluvatest pole kunagi suuskadel seisnud ning eks tasakaalu otsimine ning hoidmine on esialgu nende jaoks üks suurimaid väljakutseid. Aga meil on lõbus," ütles ameeriklaste rühmaülem leitnant Winston Boldt, kelle

sõnul teeb kursus mehed tugevamaks. "Iga uus oskus muudab meid võitlusvõimelisemaks ning paremaks sõduriks."



173. õhudessantbrigaadi 503. jalaväerügemendi kompanii saabus Eestisse septembris ning üksuse rotatsioon lõpeb veebruari alguses.