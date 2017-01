Suurbritannias Yorkis ründas 15-aastane tüdruk seitsmeaastast Katie Roughi noaga, mille tagajärjel laps suri.

Raskelt vigastatud Katie leiti tema kooli lähedalt haljasalalt esmaspäeva pärastlõunal, kirjutab Daily Mail. Pealtnägijad kirjeldasid, et tüdruku ema Alison Rough (38) oli sündmuskohale jõudes šokis. Ta varises oma verist tütart nähes kokku ja karjus: "Ei, see on minu väike tüdruk. Ta tappis ta!"

Vigastatud Katie toimetati haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu päästa. Nädal enne surma oli pisike Katie oma ema ja kasuisa pulmas pruutneitsi.

Katie'i mõrvas süüdistatakse 15-aastast tüdrukut, kelle üle hakatakse täna Yorkis kohut pidama.

Alison Roughil on eelnevast suhtest kolm vanemat last ja tema uuel abikaasal on varasemast kooselust oma endise naisega kaks last. Kinnitamata andmetel oli pisitüdruku tapja üks kärgpere liige.