President Barack Obama (55) pidas Chicagos oma teise ametiaja lahkumiskõne, milles kutsus ameeriklasi demokraatia eest seisma.

Obama sõnas, et pea igas aspektis on Ameerika täna parem koht kui see oli 8 aastat tagasi, vahendab BBC. Kuid hoiatas samas, et demokraatia on ohus, kui seda hakatakse iseenesest mõistetavaks pidama.

Barack Obama pidas lahkumiskõne (Reuters / Scanpix)

Kui Obama jõudis kohani, mil mainis Trumpi presidendi kohale asumist, kostus rahvahulgast rahulolematut vilistamist. "Ei, ei, ei," ütles Obama seepeale, andes mõista, et rahumeelne võimu üleandmine on Ameerika firmamärgiks.