Rahapakkumine erakondadele, kes lastetoetuse tõusu ära teevad, tehti eelmiste riigikogu valimiste eel.

Eriliseks teeb selle annetuse asjaolu, et mitu ettevõtjat sellest seltskonnast on kinnitanud, et raha kanti parteidele tänuna selle eest, et eelmine ja ka praegune valitsus on otsustanud märkimisväärselt suurendada kolmanda lapse toetust. Tekib aga küsimus, kas see on tänuavaldus tehtud seadusemuudatuse eest või raha, mille pärast muudatus üldse tehti.

Kaheksa ärimeest otsustasid lõppenud aasta detsembris toetada nelja riigikogu erakonda kokku pea 900 000 euroga. Ärimeeste sõnul on annetus tehtud selle eest, et uus valitsus on otsustanud suurendada kolmelapselise pere toetust kokku 500 euroni.

