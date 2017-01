Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti detsembris müügiks 9925 korterit keskmise ruutmeetrihinnaga €1469/m2, mis tähendab hindade kasvu ja pakkumise langust võrreldes aastataguse ajaga. Tähelepanuväärne on, et pakkumine on vähenenud ka pea kõigis maakonnakeskustes.

Üle Eesti on KV.EE-s kajastuvate müügipakkumiste arv langenud aastaga 3 protsenti ja hinnad tõusnud 4 protsenti.

"Pakkumise langus on suures osas selgitatav taas väga kiireks muutunud korterituruga," märkis portaali KV.EE juhataja Tarvo Teslon. "Tänaseks on jälle reaalsus, et pakkumised korjatakse ära n-ö lennult, paljud isegi enne avalikesse müügiportaalidesse jõudmist."