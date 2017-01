"Keha proportsioonid on tal ideaalsed ja žürii tunnustas teda ka kui kõige parema figuuriga missi. Kas ta aga Miss Helsingi tiitli kandjaks sobib… siin jään ma kahtlevale seisukohale. Ta ei olnud seal kõige ilusam," kommenteerib Eesti missivõistluste üks korraldajaid Tiina Jantson möödunudnädalast "Miss Helsingi" lõppvõistlust.

Miss Helsingi Sephora Ikalaba (Vesa Moilanen / Lehtikuva)

Jantson pole ainus, kelle arvates ei valinud põhjanaabrid võitjaks kauneimat neidu. Et missitiitli pälvis Aafrika päritolu mustanahaline Sephora Ikalaba, on nii siin- kui ka sealpool lahte sotsiaalmeedia kihama pannud: kas žürii ei hinnanudki võistlejate välimust, vaid tegi hoopis poliitilise otsuse või tahtis võistlusele lihtsalt tähelepanu tõmmata?

Jantson ütleb, et nahavärv ei peaks lugema missivõistlustel midagi. "Meil elab ju ka Eestis neid, kes on puhtad eestlased, räägivad eesti keeles, kuid on tumedanahalised. Ka tuntud inimesi.

Nende nahavärv ei takista küll mõnest üritusest osavõtmist, või kui on väga ilus neiu, ka missivõistlusel osalemist," kinnitab ta. "Missivõistluste põhieesmärk on välja selgitada kõige ilusam ja ideaalsemate proportsioonidega neiu."