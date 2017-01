Vaivara vallal ja Narva-Jõesuul jäi 5000 elanikust 200 puudu, kuigi kohalikuks hakanu võis võita uhke maasturi.

"Meie probleem on see, et iga liitumine teeb meie võimekuse väiksemaks. See tähendab seda, et kui me tahame veel võimetumad olla, siis tuleb meile veel kedagi külge panna," põhjendab vabariigi ühe jõukama omavalitsuse juht, miks kahesajale miinuselanikule vaatamata kolmandat kampa võtta ei soovita.

Detsembri teises pooles oli Ida-Virumaa Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid mõõdukalt optimistlik, et haldusreformiga nõutav 5000 registreeritud elanikku saadakse kahe omavalitsuse peale aasta lõpuks kätte.

Optimismi lisas seegi, et avalikult oli välja käidud, et kõigi Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna elanike vahel loositakse välja umbes 25 000 eurot maksev Subaru maastur.