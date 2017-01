Riigi ilmateenistuse prognoosi kohaselt tulevad meil järgmised päevad üsna tuulised, kus tuule tugevus võib puhanguti olla kuni 25 m/s.

Kolmapäeva öösel tekib Norra edelaranniku lähedal uus aktiivne madalrõhkkond, selle kese liigub päeval Oslo kohale. Süvenev tsüklon laieneb üle Skandinaavia ja Läänemere. Lõuna- ja kagutuul tugevneb puhanguti 15, rannikul 20 m/s, õhtu poole jätkub tugevnemine ning sisemaal võib olla puhanguid 18, saartel ja rannikul kuni 25 m/s. Suurt sadu veel ei tule, vaid üksikutes kohtades võib veidi lund sadada. Õhutemperatuur on öösel Eesti lääneservas -2..-6, Kesk- ja Ida-Eestis -7..-10, päeval -2..-7 kraadi.

Neljapäeval liigub tsüklon edasi Botnia lahe keskosa suunas ja selle serv laieneb üle Läänemere ning toob meile lund ja tuisku, sest lõunakaare tuul on väga tugev. Öösel ulatub lõuna- ja kagutuul puhanguti 18, rannikul 25 m/s, päeva jooksul tuul veidi nõrgeneb. Saartel võib päeval lume ja lörtsi sekka ka vihma tulla. On jäiteoht. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul 0..-2, mandri sisealadel -4..-8, päeval on 0..-5 kraadi.

Reedel Botnia kohale jõudnud osatsüklon nõrgeneb, uus osatsüklon tekib Taani kohal. Süsteemi idapoolses servas on Läänemere ääres pehme talveilm. Vahete-vahel sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Püsib jäiteoht! Puhub nõrgenev lõuna- ja edelatuul . Õhutemperatuur on öösel -2..-6, Lääne-Eesti rannikualadel kuni +1, päeval -1..+2 kraadi.