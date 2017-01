Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon pole siiani saanud vastust Edgar Savisaarelt selle kohta, kuidas kavatseb Tallinna eks-meer tagastada üle 116 000 euro keelatud annetusena saadud linna raha, mis kulus tema valmisreklaamile. Endine linnametnik Priit Kutser, kes samuti Tallinna maksumaksja raha eest end reklaamis, saatis aga komisjonile palve, et tema kui puudega töötu tuleks tasumisest koguni vabastada.

Priit Kutseril on vaja tasuda võlg suuruses 1234 eurot. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimehe Ardo Ojasalu sõnul ei ole Kutseri vabandus töötusest ja nägemispuudest arvestatav.

“See ei olnud põhjendatud ega väga tõsiseltvõetav, seal ei olnud mingit tõendusmaterjali juures ja kuna me oleme vastanud, et ettekirjutus kuulub täitmisele, et siis selles osas mingeid erilisi vastutulekuid ei ole oodata. See ei ole faktor mis aitaks Erakondade rahastamise järelevalve komisjonil seda kuidagi teistmoodi käsitleda, kui tal on sotsiaalsed probleemid, peaks ta pöörduma tööturuametisse või sotsiaalkindlustsametisse ja nende abiga oma igapäeva elu teemasid lahendama,” sõnas ta.

