Edgar Savisaar peab Keskerakonnaga läbirääkimisi Tallinnale valimisreklaamiks kulutatud 116 643 euro tagastamise üle. Kohtuotsusega on see summa Savisaarelt välja mõistetud.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon sai jõulude ajal Edgar Savisaare advokaadilt Oliver Nääsilt kirja, milles Savisaar palus tervislikele põhjustele viidates pikendada aega komisjoni nõude asjus pakkumise tegemiseks. Pikendust anti 6. jaanuarini, kuid vastust ei tulnud. Nüüd peab väidetavalt Savisaar Keskerakonnaga läbirääkimisi raha tagastamise üle. Savisaare advokaat teatas esmaspäeval, et ta on kuulnud Edgar Savisaare ja erakonna omavahelistest läbirääkimistest, sõnas ERJK aseesimees Kaarel Tarand Õhtulehele. Kuid küsitud pakkumist komisjonil ikka ei ole, ütles Tarand. Juhul, kui Savisaarega kokkulepet ei saavutata, on komisjonil erakonnaseaduse järgi õigus pöörduda siseministri poole, kes saab teatud ulatuses peatada Keskerakonnale riigieelarvest raha eraldamise, märgib ERR. Ka saab komisjon anda nõude kohtutäituri kätte, kes hakkab Savisaarelt kohtuotsusega välja mõistetud raha sisse nõudma.