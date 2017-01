2014. aasta suvel Õhtulehele antud intervjuus ütles Aivar Riisalu, et kui Keskerakond ja sotsid koalitsiooni moodustavad, tuleb küll Eesti tolm jalgadelt pühkida. Täna ta oma sõnu ei söö.

Täpsemalt kõlas tema paar aastat tagasi öeldud mõte nii: "Sel päeval, kui Eestis moodustavad valitsuse Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid, tuleks tõsiselt kaaluda Eestist lahkumist, sest nende kahe erakonna programmiliste lubaduste täitmiseks Eesti riigi eelarves raha ei ole.

Mis tähendab, et võidakse hakata meelevaldselt laenama ja see võib tuua kaasa kreekastumise. Mõnevõrra on see oht muidugi leevenenud, sest sotsid on praegu valitsusse minnes näidanud, et nad suudavad ära unustada kõik, mis nad on elus lubanud."

Praeguseks pole Aivar Riisalu oma meelt muutnud. "Teen ettevalmistusi, et oma sõnad teoks teha," ütleb ta. Riisalu ütleb, et ilmselt viib elutee ta kusagile Euroopasse, kuid midagi täpsemalt ta öelda ei taha.