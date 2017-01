Tänases “Ringvaate” stuudios käis oma elust koos Downi sündroomiga pojaga, 12-aastase Kaareliga, rääkimas teleajakirjanik Hannes Hermaküla. Mehe sõnul varises tema maailm poja diagnoosi kuuldes kokku, kuid tal on oma pojast tohutu rõõm ning elu koos pojaga, kes on keeruline ja teistsugune, aga samas naljakas kuju, tuleks huumoriga võtta.

Hermaküla kirjutas eile Postimehes loo enda pojast, et toetada ema, kes otsustas olenemata diagnoosi teada saamisest teadlikult Downi sündroomiga lapse sünnitada. Hermaküla kirjutas, et ta ei kujutaks oma elu ilma Kaarlita ettegi ning tema pojal on õigus elada sama palju nagu teistelgi. “Täpselt sama palju kui ema Teresal, Arvo Pärdil, Stephen Hawkinsil või sinul, kes sa seda loed. Me taome endale vastu rinda inimkonna saavutuste eest. Me teame, kuidas elu alguse saab, meil on eriline eesõigus elu luua, aga sealt edasi areneb kõik omasoodu. Elu võtab üle ja on oma väeti alguse juures tohutu potentsiaaliga,” kirjutas ta.

Kaarel on Hermaküla peres teine laps. Sellest, et Kaarelil on Downi sündroom, sai pere teada kolm päeva pärast pisikes poisi sündi. “See oli minu elu kõige hullem hetk ja kõige hullem periood, terve mu maailm värises kokku. Ma mäletan, et ma sisemiselt värisesin, ma ei ole kunagi sellist asja kogenud. See oli tugev löök ja siis me tasapisi üritasime sellest üle saada. Me olime väga läbi, ega ei teadnud mis ees ootab,” meenutas Hermaküla.