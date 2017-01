Vanglas karistust kandev Norra massimõrvar Anders Behring Breivik on kinnistanud oma suhtumist ning on äärmuslikum kui enne vanglasse saatmist viis ja pool aastat tagasi. Sellest teatas täna peaprokurör Fredrik Sejersted, kui arutati Breiviku väidetavalt ebainimlikku kohtlemist vanglas.

37aastane Breivik sisenes Skieni vangla kohturuumiks kohandatud spordisaali habetununa. Nii nagu Oslo ringkonnakohtus eelmise aasta aprillis, mil kohus otsustas tema vanglatingimuste üle, esines ka nüüd Breivik natsitervitusega. Kinnipeetav nõustus kohtuniku nõudmisega ning natsitervitust rohkem ei korranud, kirjutas The Local.

"Enne 22. juulit [2011] oli Anders Behring Breivik Norra kõige ohtlikum mees. On raske teada, kui ohtlik on ta täna, ning veel keerulisem on teada, kui ohtlik on ta homme, järgmisel aastal või 10 aasta pärast,“ rääkis prokurör Sejersted sissejuhatavas kohtukõnes. "Aga ta on laiendanud oma parempoolseid veendumusi. Ta on ikka veel äärmusparempoolne ekstremist.“