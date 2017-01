Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald tõdeb, et tegu on peaaegu ajaloolise hetkega. “Mina ise ja mu lapsed oleme olnud tõelised Raketi-fännid ning ei ole vist ühtegi saadet vahele jätnud. Kui 2015. aastal saate produtsentidega koostööd alustasime, oli Delfi suurim soov teha kõik selleks, et noored "Rakett 69" üles leiaksid. Ehitasime Delfisse eraldi Rakett69 veebilehe, kus ilmusid iganädalaselt unikaalsed videointervjuud ja persoonilood. Seitsmendal hooajal astume veel sammu edasi ning laseme laupäeviti eetrisse täismahus kõik värsked episoodid. On teada, et televisioon on noorte seas minetanud järjest oma tähtsust, saateid vaadatakse internetis. Pakumegi nüüd ja edaspidi selle võimaluse, vaadata Delfi online'is Rakett69 saateid sisseharjunud ajal, laupäeviti. Nii suuremahuline ristmeediaprojekt on Eestis ainulaadne ning loodame, et toob kokkuvõttes suurepärased vaatajanumbrid kõigis kanalites," rääkis ta.

Talendijaht "Rakett 69" saatesse osaliste leidmiseks algab kohe pärast finaalsaate eetrit. Suvel käivad teadustoimetajad mööda Eestit, sügise hakul tehakse tavapäraselt ring peale koolidele. Eelmisel aastal kõlas õrnemale soole eraldi üleskutse, saatesse osalema tulla ning see kandis ka vilja - kuuenda hooaja võitis esmakordselt tütarlaps, Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane Frida Laigu.

(ERR)

Tänavu sügisel korraldasime lennuinstruktor Toomas Uibo eestvedamisel parasjagu pöörase eksperimendi ja panime Frida väikelennuki juhisesse ning lasime tal ühegi eelteadmiseta hädamaanduda.

Kõik jäid ellu, ETV "Ringvaade" sai toreda loo ning "Rakett 69" seitsmenda hooaja kandideerimisavalduste esitamine võttis tuurid üles. Laekus üle 100 sooviavalduse, millest teadustoimetusel tuli välja selekteerida need noored, kes Teaduskeskusse Ahhaa kahepäevasele eelvõistlusele lubada.

(Marko Usler)

Saate produtsent Kaspar Kaljas kõneleb, et aasta-aastalt on sooviavalduste hulk kasvanud ning nüüd proovivad õnne juba need noored, kes "Rakett 69" saatega koos üles kasvanud.

“See on jah, erakordselt tore, et me näeme kandideerimas noormehi ja neide, kes kümneaastasest peale saadet vaadanud ja kasvanud nüüd osalemise-ikka. Uus põlvkond on peal, mis tähendab, et "Rakett 69" ei peaks ka tulevikus järelkasvu üle muretsema," rääkis ta.

Ka tuli saatemeeskonnale meeldiva üllatusena, et kandidaatide hulgas on ka kutsekoolide õpilasi. “Meie eesmärk on olnud loodusteaduste laiem populariseerimine ja uus hooaeg näitab, et pole mingit vahet, kus koolis sa õpid - kui sul pea töötab, huvi on ja käed jaksavad haamrit hoida, siis sobid sa "Rakett 69" saatesse võistlema,” rõõmustab Kaljas ning lisab muigvelsui: "Ma ütleksin isegi, et eelis on nendel noortel, kellele pea ja käed koostööd teevad. Üksnes olümpiaadil medaleid võites makaronisilda ikka valmis ei ehita, peab teadma, et kõik ehitised toetuvad kolmnurksele alusele kindlamalt kui susserdatud sirgele."

(Marko Usler)

Kahepäevane pingeline eelvõistlus

Teaduskeskuses Ahhaa toimunud kahepäevasele eelvõistlusele kutsuti ligi 70 kandidaati, kellest omakorda selekteerisid kohtunikud välja need 33, kes said võimaluse Teaduslabürindis kiiruse peale ülesandeid lahendada, et pääseda põhivõistlusele.

“Seekord tegime uuendusliku selektsiooni, kus esimesel päeval pidid kandidaadid kohtunikele tõestama nii mõtteerksust kui käelist osavust. Lahendada tuli varasemast Raketi-saadetest tuttavaid ülesandeid, vastata riukalikele küsimustele ning olla valmis ootamatusteks,” selgitab Kaljas. “Mõnigi noor jäi oma põhjalike teadmiste ellurakendamisega hätta, samas oli paljudel äratundmismoment saatest nähtud ülesannete puhul ning lahendused leiti lihtsalt. Pinget oli õhus kõvasti ning need 33, kes lõpuks teisel päeval Teaduslabürinti pääsesid, võisid end juba väikestviisi võitjatena tunda.”

(Marko Usler)

Teisel päeval Ahhaa keskusesse ehitatud Teaduslabürindi läbimine on halastamatu aja ja täpsuse peale mäng, kus 33st jääb lühikese ajaga alles 15 võistlejat, kes "Rakett 69" põhivõistlusele pääsevad. Kellel kuidas Teaduslabürindis läks ning kes on need õnnelikud, kes seitsmendal hooajal 10 000 euro ja paljude muude magusate auhindade nimel võistlema hakkavad, näeb juba sarja avasaatest ETV-s 13. jaanuaril kell 20.30 või Delfist 14. jaanuaril.

Uus liige kohtunike seas

"Rakett 69" sarjas on sel hooajal neli põhikohtunikku: doktor Mart Noorma, teadusmagister Riin Tamm, teadusmagister Kaja Pae ning kohtunik-saatejuht teadusmagister Aigar Vaigu.