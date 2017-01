Estonia ühe tuntuma bassihääle ja loo "Igal majakal oma tuli" esitaja Ott Raukase elutee katkes ootamatult.

Filmivõtete lõunavaheaeg. Rahvas on söömas või laseb niisama leiba luusse. Korraga tormab kusagilt välja kiivrita Ott Raukas ja hüppab mootorratta sadulasse. Sõit kestab vaid esimese kurvini. Sellega õnnetuste rida veel ei lõpe: kõrgeks kasvanud heinas külitab sõjast pärit tankitõrjepüramiid. Sinna otsa Ott lendabki, kaitseks vaid õhuke suvesärk, pea varjuks aga mitte midagi.

SELLINE TA OLI: Igal õhtul säras Estonia lavalt vastu tuhandete naiste lemmik ja sadade meeste eeskuju Ott Raukas, kes lahkus meie seast juba 51 aastasena. (Eesti teatri- ja muusikamuuseum)

Ott Raukas hukkus 2. juulil 1962. aastal. Arne Mikk, kes on Estonias töötanud 1952. aastast alates, mäletab juhtunut, nagu oleks see olnud eile – niivõrd eriskummaline, fataalne ja sügavalt hingesööbiv oli see kõik, mida süda ega ka mõistus ei tahtnud omaks võtta.

"Tegime propagandafilmi, mille tellija oli kas autoinspektsioon või mingi jõuorganisatsioon kindlasti. Filmi tinglik pealkiri ütles käskivas kõneviisis, miks pole joobnud peaga kasulik tormata liikluskeerisesse.