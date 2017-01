Üks teatriaasta on jälle lõppenud ning Rakvere Teatril on põhjust uhke olla mitmel põhjusel. Sügisel avati Raul Vaiksoo projekteeritud teatri uus kino- ja proovisaal, mille valmimist oodati 10 aastat. Lisaks jäi möödunud aastasse Baltoscandal festival, suvelavastuse suurprojekt ja mitmed olulised õnnestumised repertuaaris, mis kokku tõi teatrile üle 100 000 külastuse.

Lõppenud aastal andis Rakvere Teater 343 etendust, millega teatrikülastusi kogunes 71 170. Koos kõigi majas toimunud kinoseansside, kontsertide, vestlusõhtutega ja muude sündmustega kogunes kokku 115 740 külastust, edastas Rakvere Teater.

"Rakvere Teatri mahtude juures on see suurepärane number. Juba kolmas aasta ületasime teatrikülastustega 70 000 piiri. Oleme jätkuvalt tänulikud oma publikule, kes meid üle Eesti üles leiab. Alanud 2017. aastat ei alusta me mitte väiksemate ambitsioonikate plaanidega," kommenteeris möödunud aastat SA Teatrimaja juhataja Velvo Väli.