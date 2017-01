Strippar Marco Tasane kütab alternatiivmuusika ahju rajult edasi ja tema jõud ei näi raugevat. Täna avaldas tiirane meesartist uue loo nimega "Nälg". Kui te arvate, et lugu räägib tühjast kõhust, siis eksite rängalt. Juba muusikavideo esimestel sekunditel teatab palja ülakehaga Marco "Mul on täna seksinälg" ja silmitseb iharal pilgul enda vastas istuvat teenijannat. Marco tunnistas Õhtulehele, et järjekordne hullumeelne seksist pajatav laul sai linti, sest rahva toetus tema eelnevale muusikale on olnud suur. On ju tema jõuluvana juures toimuvatest järelaitamistundidest rääkiv hitt "Kooli kooli" kogunud YouTube'is peaaegu 150 000 vaatamist.

"Minu laule lauldakse live'idel lausa kaasa ja seega leidsin, et on aeg teha uus lugu," andis Marco mõista, et ta on ka lavalaudadel armastatud artist.

Mis värk aga selle "Näljaga" on? "Video läbiv teema on see, et rikas abielupaar vaevleb igavuses ja mõtiskleb, kuidas oma seksuaalelu värskendada," selgitas strippar, kes videos ise kiimas perepeaks kehastub. Naisterahva rolli mängib Marco videos Julia Karhu. "Ta on ka varem minu videotest osa võtnud. Tõeline artist, kes iialgi võttele ei hiline ja aitab ka omalt poolt uusi ideid välja mõelda. Ja muidugi lisab ta mu muusikavideole glamuuri ja seksikust."