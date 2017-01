Kanal 2s jätkub täna kell 22:00 kõmuline doksari VICE, mis seekordses osas paljastab vastuolulised teadussaavutused ja kanepi legaliseerimise ärilise poole.

Doksarja "Vice" tänased reportaažid viivad raha ja teaduse põnevasse maailma. Esimese uurimusega avalikustab doksari teadusliku läbimurde, mis võimaldab paljud pimedad nägijateks muuta. Ent teaduse saavutustel on ka oma miinuspool, kus ootamatult omandatud nägemisvõime võib sünnist saati pimedusega harjunud inimese lootusetult segadusse ajada.

Tänane teine lugu süveneb hoopis kanepi legaliseerimisega kaasnevasse ärisse. Paljud suurfirmad ja investorid teavad, et seaduslikuks muutmisega saab kanepist hiiglaslik ja ülimalt tulus äri. Kui täna on legaliseerimise valjuhäälsed pooldajad pigem väiketootjad, siis muutuste tulles võivad just nemad kannatajateks jääda. "Vice" paljastab, kuidas suurfirmad on valmis selle äri tänastelt illegaalsetelt potipõllumeestelt ja väiketootjatelt viivitamatult üle võtma.

"Vice" on Kanal 2 ekraanil täna kell 22:00.