Ega ainult astroloogid avalda ennustusi. Nii on näiteks oma ettekuulutustega välja tulnud Venemaa Liberaal­demokraat­liku Partei juht Vladimir Žirinovski (70, pildil), kes pitseeris eelmise aasta juulis kapsli oma ennustustega 20 lähiaastaks.

Poliitklouni imagoga Žirinovski on oma ennustustest, mille täpne sisu saab teatavaks 2036. aastal, väikest viisi ka ise ajakirjandusele rääkinud. Oodatult on need meeltmööda Kremlile.

Nii ei ole Žirinovski arvates kahtlust, et NATO laguneb ja tema asemele tuleb teine organisatsioon. "NATO laguneb. Miks? Aga sellepärast, et sellesse kuuluvad liiga erinevad riigid. Näiteks Albaania ja Norra. Need on ju ühtesobimatud riigid," selgitas Žirinovski.