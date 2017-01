Miks Vladimir Putin kohtumistele maailma liidritega alati hiljaks jääb?

Venemaa president Vladimir Putin on tuntud kroonilise hilinejana. Teda on pidanud ootama ka Rooma paavst ja Suurbritannia kuninganna. Hilinemistest on saanud Putini omalaadne visiitkaart ja vaevalt ka edaspidi midagi muutub. Moskva ajakirjanikud viskavad juba nalja, et tõenäoliselt hilineb Putin ka oma matustele.

Detsembri keskel Jaapanis käinud Vladimir Putin alustas visiiti ligi kolmetunnise hilinemisega. Seetõttu tuli viia tema kohtumine Nagatos Jaapani peaministri Shinzo Abega hilisemale ajale.