Prokurör iseloomustab esmaspäeval Tartu maakohtu poolt viieks aastaks vangi mõistetud Janis Skopecs’it kui kiirete jalgadega meest, kes on kogenud professionaal, kuid kel on ka parasjagu vedanud.

Eesti piirist umbes tunnise autosõidu kaugusel asuvas Limbažis elav Skopecs on nii viljakas spetsialist, et pärast seda, kui ta kinni peeti, on Valgas sisuliselt toimunud vaid mõned moosivargused. Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Milvi Väin tõdeb, et sarivargustes süüdistataval mehel on kiired jalad, kuid tal on ka vedanud.