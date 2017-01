AS Circle K Eesti turundusjuht Diana Veigel selgitab, et Norras, Taanis ja Rootsis alustati nimemuutust juba möödunud aastal ning seni on see kulgenud edukalt. Eestis hakatakse Statoili teenindusjaamu muutma Circle K’deks kevadel.

Eesseisva nimevahetuse kohta saab ettevõte tagasisidet juba täna. Kai Realo sõnul on talle tulnud üllatusena, et kohtudes inimestega on tõsimeeli räägitud, et Statoili kadumist ei kujutata ette. Ta lisab, et muutused teevad inimesed kriitiliseks ning seepärast peab ettevõte pöörama suurt tähelepanu, et toodete ja teenuste kvaliteet ei langeks. Realo mõtiskleb heatujuliselt: “Iseasi on, et ma ei suuda täna ette kujutada, kuidas inimesed hakkavad Circle K’d kõnekeeles hääldama,” ütleb ta, et Statoili kustutakse rahvasuus Statiks. “Inimesed armastavad kõike lühendada. Kindlasti ka Circle K’d aga mina ei julge seda ennustada, kuidas see ära lühendatakse ja kuidas kasutama hakatakse…Ta on ikkagi inglisekeelne sõna ja pole nii lihtne kui Statoil.”

Ta tunnistab, et ise on ta uue nimega juba harjunud ja lisab, et naljaga pooleks võib tarbijale mõeldes öelda, et suur K-täht posti otsas sümboliseerivad nende kolme tuntuimat toodet. “Need on kütus, kohv ja kabanoss,” muheleb Realo, et selle järgi peaks ka K-täht lõpuks inimestele omaks saama.

Nimevahetus sai alguse ettevõtte müügist

Statoil Fuel & Retail (tänase nimega Circle K Eesti AS) kuulus Norra nafta- ja gaasiettevõttele Statoil ASA kuni 2010. aastani. Seejärel müüdi see 2012. aastal Kanada päritolu jaekaubandusettevõttele Alimentation Couche-Tard.

Aktsiaseltsi Circle K Eesti peadirektor Kai Realo selgitab, et ettevõtte on kuulunud samadele omanikele juba viis aastat ja nimevahetuse taga on kaks peamist põhjust. Esiteks: Statoil Fuel & Retaili müügiga anti luba Statoili nime kasutamiseks vaid teatud aja jooksul. Teisalt on ettevõte Euroopas laienenud ning uutele firma hallatavatele jaamadele sooviti leida kiiresti nimi uus nimi.“ Kuna Circle K on kaubamärk, mis on Ameerika ühendriikides valdavalt levinud (kõik uued ostetud jaamad on selle alla viidud), siis otsustati selle kasuks…” selgitab Realo ja arvab, et uus kaubamärk toob võimalusi vaid juurde.