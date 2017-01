Afganistani pealinnas Kabulis toimus parlamendi hoone juures kaks plahvatust, milles esialgsetel andmetel hukkus vähemalt 22 inimest. 70 sai haavata. Vastutuse plahvatuse korraldamise eest võttis Taliban, kes ründas luuret.

Terrorirünnakud leidsid aset tipptunnil, mil töötajad olid parlamendihoonest lahkumas, vahendas BBC.

Mõned minutid pärast plahvatusi teatas Talibani kõneisik, et rünnakud korraldas Taliban ning nende sihtmärgiks oli Afganistani luureagentuur. Enamus ohvreid on tsiviilisikud ja parlamendi töötajad. Afganistani allikate sõnul on hukkunute seas siiski ka riikliku julgeoleku direktoraadi piirkondlik juht.

Teatati, et enesetapupommar saabus kohale jalgsi ning sellele järgnes autopommiplahvatus.