Küllap on riigieelarve iga-aastasest koostamisest väsinud mitte ainult valitsuse ja riigikogu liikmed, vaid ka kõik, kes oma valdkonna alarahastust poliitikuile igal aastal meelde tuletavad. Et riigieelarve strateegia koostatakse niikuinii neljaks aastaks, võib tunduda mõistlik kevadel ühe soojaga ka riigieelarve samaks perioodiks paika panna ja seda kord aastas täiendada.

Pikema vaatega eelarve oleks ära kulunud juba eelmisel aastal, kui brittide Euroopa Liidust lahkumise otsus tõi Eesti eesistujamaaks olemise ootamatult lähemale ja selleks tuli leida raha juba selle aasta eelarvesse. Teisalt on suuri investeeringuid, mille vajalikkus ei pruugi olla ilmne neli aastat varem, kui tuua näiteks idapiiri väljaehitamine pärast kaitsepolitseinik Eston Kohveri röövimist.

Kõige olulisem on aga küsimus, kuidas peaks riigieelarve neli aastat suuremate muutusteta püsima, kui meie viimase aja valitsusedki pole nii kaua vastu pidanud. Esiteks saaks selline eelarveline üksmeel valitseda vaid olukorras, kus osapooled on mõtestanud ühesuguse nn suure idee. Suuri (või üldse) ideid on Eesti poliitikas aga vähe. Või polegi, sest toppavad nii kunagi hüpanud tiiger ja isegi jagamismajandus, kus Eesti-sugune väikeriik võiks olla teerajaja, kuid osutub pigem piduriks või luuakse juba ette katkine lahendus, nagu leiutati samasooliste kooselule.

Teiseks unustavad erakonnad vajadusel kiiresti oma lubadused: kunagi riigieelarve tasakaalu põhiseadusesse kirjutada tahtnud IRLi praegune rahandusminister Sven Sester arvab, et nelja-aastased riigieelarved võivad igal aastal olla kuni 0,5 protsendiga sisemajanduse koguproduktist miinuses. Riigieelarve struktuurse miinuse lubamine oleks põhimõtteline kursimuutus – näiteks on eelarvenõukogu soovitanud hoida eelarvepositsiooni hoopis väikeses ülejäägis vastukaaluks pigem optimistlikele majandusprognoosidele ning on neidki, kes näevad võimalust, et tulevased valitsused kasutavad lõdvendatud reegleid jooksvate kulude katmiseks laenurahaga. Nii on enam kui küsitav, kas tegelikult hea idee leiab viljaka pinnase või läheb nagu ikka.