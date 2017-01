Korralik absurdihuumor, tabav tekst ja Andrus Vaariku ning Kaspar Velbergi suurepärased näitlejatööd on põhjuseks, miks "Orav ja Ilves" teatrisaalides publiku poolt alati naerupahvakatega vastu on võetud.

Andrus Kivirähki kirjutatud komöödia "Orav ja Ilves" viib aega, mil Ärma talus küpsetati veel leiba ja Toomase suhted Eveliniga olid peaaegu korras… Just Ilvese suhtemured on põhjuseks, miks ka kõikidele eelmistele presidentidele nõu andnud legendaarne sepp Ivan Orav Kadriorgu välja kutsutakse. Selle kohtumise jooksul jõuavad Orav ja Ilves lahendada nii Kadrioru suhtesegadusi, arutada lossis liikuvate vaimude üle kui ka tegeleda millegi nii maise nagu leiva ja suitsuvorsti probleemiga.

Tänaseks juba tuhandeid kordi Ivan Oravat kehastanud Andrus Vaariku sõnul on legendaarset seppa puhas rõõm mängida ja aja jooksul on ta õppinud Oravat väga lähedalt tundma.

"Eks ma tunnen teda jah. Ivan on küll aastatega moondunud ja arenenud, aga tema järele on vajadus. Ta kuidagi sobib. Mul on vedanud, et elu on mind Andrus Kivirähu ja Ivan Oravaga kokku viinud."

Etenduse "Orav ja Ilves" tele-esilinastus on Kanal 2 ekraanil täna kell 20:00.