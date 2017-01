Eile Kuldgloobusega pärjatud Emma Stone'i jaoks polnud kogu auhinnagala täis helgeid hetki. Näitlejanna veider õnnitlus nimetati meedia poolt Kuldgloobuste piinlikemaks momendiks, vahendab Menu.

Stone proovis parima käsikirja auhinnast kuuldes kallistada "La La Landi" režissööri ja stsenaristi Damien Chazelle'i, kes preemia pälvis, kuid olukord kujunes tõeliselt kentsakaks, vahendas Huffington Post.

Chazelle oli juba kallistamas oma tüdruksõpra, kui Stone oma käed talle ümber pani ja nii sündiski õhtu veidraim kallistus. Stone'i huultelt võis pärast intsidenti lugeda: "see oli imelik".

Emma Stone's awkward reaction to her double hug w/ Damien Chazelle was hilarious/reminded me of this: https://t.co/WK2P2hl2tZ #GoldenGlobes pic.twitter.com/Mww9hEPoaf