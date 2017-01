Saksa meedia teatel võib Saksamaa asekantsler Sigmar Gabriel (57) asuda valimisvõitlusse kantsler Angela Merkeli vastu. Sotsiaal-demokraatlik partei (SPD), mida Gabriel juhib, on nimetanud teadet spekulatsiooniks.

Bildi teatel otsustas majandusminister ja asekantsler Gabriel konkureerida kantsler Merkeliga valimistel selle aasta septembris, vahendas The Local.

62aastane Merkel, kes on jätkuvalt populaarne hoolimata kriitikast tema liberaalse varjupaigataotlejate poliitika suhtes, teatas eelmise aasta novembris, et ta on valmis Saksamaad juhtima ka neljandat korda.

Ehkki ametlikku teadet ei oodata enne 29. jaanuari, kirjutas Bild, et Gabriel võttis lõpuks vastu otsuse asuda valimisvõitlusse. Leht kirjutas, et endine kantsler Gerhard Schröder (72) on korduvalt soovitanud võtta Gabrielil selge seisukoht, kas ta soovib riigi liidriks saada.

SPD on eitanud teadet Gabrieli otsusest ning kinnitanud, et otsus langetatakse 29. jaanuaril.