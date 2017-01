1. kohvi - eriti peaks seda vältima siis, kui sul on kõhugripp kuna see paneb su keha veelgi rohkem vedelikke kaotama.

Kas teadsid, et mõndadest toiduainetest tasub haigena olles kindlasti mööda vaadata, sest need ei tee olemist sugugi paremaks? Veebiportaal Prevention tegi nimekirja neist asjadest, mille söömist ja ka joomist tasub haigena olles kindlasti vältida.

Kuigi toit ei ole ilmselt esimene asi, millele keegi haigena olles mõtleb, siis tasub siiski teada, et mõndade asjade söömisel võib enesetunne veelgi halvemaks minna.

2. apelsinimahl - väldi seda siis, kui sul on köha või kurk haige. Kuna apelsinimahl on happeline, siis see teeb juba niigi valusale kurgule veelgi rohkem haiget.