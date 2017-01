Praeguseks pole Aivar Riisalu oma meelt muutnud. “Teen ettevalmistusi, et oma sõnad teoks teha,” ütleb ta tõsisel toonil. Riisalu lisab, et ilmselt viib elutee ta kusagile Euroopasse, kuid midagi täpsemalt ta öelda ei taha. "Loomulikult ma tahan vanas eas oluliselt paremas kliimas elada. Selles suunas liiguvad mul väga konkreetsed asjad."

Täpsemalt kõlas tema paar aastat tagasi öeldud mõte nii: "Sel päeval, kui Eestis moodustavad valitsuse Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid, tuleks tõsiselt kaaluda Eestist lahkumist, sest nende kahe erakonna programmiliste lubaduste täitmiseks Eesti riigi eelarves raha ei ole. Mis tähendab, et võidakse hakata meelevaldselt laenama ja see võib tuua kaasa kreekastumise. Mõnevõrra on see oht muidugi leevenenud, sest sotsid on praegu valitsusse minnes näidanud, et nad suudavad ära unustada kõik, mis nad on elus lubanud."

Kui Õhtulehe arhiivis natuke arheoloogilisi väljakaevamisi teha, leiab sealt 2014. aasta 28. juunil ilmunud intervjuu Aivar Riisaluga , kus too märgib, et kui Keskerakond ja sotsid koalitsiooni moodustavad, tuleb küll Eesti tolm jalgadelt pühkida. Täna mees oma sõnu ei söö.

Ärimehena pole Aivar Riisalu lisaks kliimale ja poliitikale rahul ka Eesti majandusega ning ta lubab ka oma ärid siit minema liigutada. "Tehase peaks Eestist ära viima, see on tõsi. Kuhu ma nüüd ise lähen, pole nii oluline, aga oluline on see, et tootmine liigub Eestist ära. Siin lihtsalt pole võimalik toota."

Ja siis tulistab ta mahlase kriitikanoole: "Eesti muutub pasteldes turistidele viina valavaks ja kaerajaani tantsivaks väljasurevaks etnoseks. Me ei tee midagi selleks, et asjad siin paremaks läheks. Me peaksime tooma täna julgelt sisse võõrtööjõudu, me ei tee seda. Me ei langeta mitte ühtegi otsust. Me ei alanda tööjõumakse. See on hullumaja.”

Tulles aga tänase võimuliidu tuleviku juurde, ennustab Riisalu, et IRL-i, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna koalitsioon kaua ei kesta. "Sügiseni. Sügis toob kaasa tõsise turbulentsi," on ta kindel. Mõne minuti pärast ta aga leebub. "Tegelikult ma siiralt loodan, et see valitsuskoalitsioon kestab kauem kui sügiseni. Need muutused, mis nende võimule tulekuga ootuste näol tekkisid, olid väga positiivsed. Reformierakond pidi karistatud saama selle stagnatsiooni eest, mida nad tekitasid," arutleb Riisalu.

Mees lisab, et kui praegune kolmikliit suudab ka edaspidi koostööd teha, siis realiseerub ka tema isiklik idee heal järjel olevast keskklassi-Eestist. "Kui see nii läheb, siis võib-olla ei peagi ära minema," mõtiskleb ta korraks. "Aga jah. Hetkel tundub küll, et neil on tohutult vaja vaeva näha ja peaasi, et nad tülli ei pööra."

Mäletatavasti astus Aivar Riisalu 2014. aastal Keskerakonnast välja, sest ei seedinud Edgar Savisaart. Juba järgmisel päeval liitus ta IRL-iga. Kas nüüd, mil noored keskerakondlased poliitdinosauruselt krooni peast on kiskunud, võiks Riisalu erakonnaga taasliituda?

"Maailmavaateliselt ma olen endiselt keskerakondlane, aga Eestis ei ole enam ühtegi parteid, kellel oleks maailmavaade," analüüsib ta.