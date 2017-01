5 kirurgi on teinud kohvipausi ja vestlevad.

Esimene kirurg räägib: "Kõige parem on opereerida raamatupidajaid. Nagu sa nad lahti lõikad, sees on kõik ära nummerdatud."

Teine kirurg väidab: "Ei, sekretärid on parimad, nende sees on kõik tähestikulises järjekorras."

Kolmas vaidleb vastu: "Proovi geolooge, nende sees on kõik märgitud värvikoodiga!"

Sekkub neljas kirurg: "Mulle meeldivad insenerid... nad saavad alati aru, kui mõned osad pärast üle jäävad."

Selle peale ütleb viies kirurg, kes seni on vaikselt kuulanud: "Te kõik eksite. Parimad on juristid. Nad on maotud, südametud, selgroota ning nende pea ja tagumik on äravahetatavad."