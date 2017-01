Lindexi kevad-suvi 2017 kollektsioonis kohtub põhjamaine romantiline kargus Aasia ja Aafrika mõjudega.

"Me märkame Lindexi 2017. a kevadkollektsioonis täiesti uut stiili, mis on ammutanud inspiratsiooni kõikjalt üle maailma. Aafrika mustrite, detailide ja värvide modernse tõlgenduse kaudu oleme loonud kevadkollektsiooni, mis on uus ja huvitav ning pakub isikliku stiili loomiseks palju võimalusi,“ räägib Annika Hedin, Lindexi loovjuht.

Kevadise garderoobi võtmeelemendid on kaasajastatud versioon triiksärgist, millel on uued detailid: lipsud ja laiad mansetid; põnevate mustrite ja uute värvikombinatsioonidega kimono ning küljesiiludega laiad püksid.

Kevadine siluett on veidi avar, kuid tänu rõhutatud vöökohale või paljastatud õlgadele siiski naiselik. Kollektsioonis on märgata ka sportlikke noote nagu näiteks krookpaelad, lukud ja triibud ning aksessuaarid nagu nokamüts ja uudne vöökott.