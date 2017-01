Naise peksmine meenutab talle, kes on majas peremees - see on nagu ravim! Nii on kirjas Türgi värskes abielunõustamise raamatus "Abielu ja pereelu".

Šokeeriv 394-leheküljeline raamat soovitab näiteks järgnevat:

* Naist, kes ei kaunista end ega oma meest, ei allu korraldustele, võib peksta. See tuletab naisele meelde, kes on majas peremees. See on nagu ravim.