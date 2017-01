"Terevisiooni" alustas eile senise saatejuhi Urmas Vaino asemel Eero Reinu, kes Televeebi lugejate hinnangul sai suurepäraselt oma uues rollis hakkama.

Kui üldse millegi üle viriseda, siis ütlevad lugejad, et ETV võiks vaikselt kaaluda saate formaadi muutmist, mis aegunud.

"Vaino oli hea. Küll uuega ka ära harjub," kirjutab lugeja Kõigesööja.

"Sümpaatne noormees. Täna oli teda loomulikult vähem näha, sest töötab end sisse veel. Edu talle edaspidiseks. Aga, et saatejuhtide kallal pidevalt irisetakse, käib justkui asja juurde. Kui mõelda, kui palju õelutseti omal ajal ka Anu Välba kallal lihtsalt selle pärast, et ta oli nagu oli," lisab naine71.

Nimetu lugeja ütleb, et uus saatejuht on tore, ent saate formaat lihtsalt kulunud. "Igavad külalised, igavad teemad, aastaid täpselt ühte moodi. Tuleks ka Viirpalu välja vahetada, siis asi ehk muutuks. Seni vaatan parem ETV+ hommikuprogrammi. Hoopis teine tera. Viirpalu võiks ka korra seda saadet vaadata, ehk on midagi õppida."