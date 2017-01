Californias möllavad tormid ja vihmad murdsid maha kuulsa mammutipuu, vahendas BBC.

Pioneer Cabin Tree oli ligi tuhande aasta vanune ja selle tüvest oli 135 aasta tagasi läbi lõigatud hiigelsuur auk.

Calaverase dendroloogiahuvilised andsid õnnetusest teada oma Facebooki-lehel.

Paljud loodusesõbrad tunnistasid, et oleksid kaotanud kui vana sõbra. Samas märgiti ka seda, et kui inimesed poleks minevikus puule saega kallale läinud, võiks see veel alles olla.

Mammutipuu ehk hiidsekvoia on üks maailma pikematest ja jämedamatest puuliikidest. See kasvab looduses ainult Californias Sierra Nevada mäestiku lääneosas.