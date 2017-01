"Ringvaate" saatejuht Marko Reikop on Istanbuli tormi tõttu lumevangis Jakartas ning jõuab koju kolmapäeval.

"Ma olen oma elus väga palju reisinud ja käinud, aga mitte kunagi enne pole elus sattunud sellisesse situatsiooni, kus öeldakse, et lend tühistatakse," vahendab Menu Reikopi sõnu "Ringvaates".

Reikop lisas, et seisis elu pikimas, seitsmetunnises elavas järjekorras, et registreeruda uuele lennule. Täna lendab Reikop Hong Kongi, kus ta veedab viis tundi, seejärel rändab Reikop Moskvasse ja sealt juba Tallinna. Tallinna lennuk maandub kell 20, mis tähendab, et Reikop ei jõua ka täna "Ringvaadet" juhtima.