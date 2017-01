Colombias kukkus kokku üle jõeoru viiv rippsild. Õnnetuses sai surma vähemalt 11 inimest, hulk sai ka vigastada, vahendas BBC.

Katastroof juhtus Villavicencio küla lähedal. Tõenäoliselt kukkus sild liigse raskuse all kokku. Sild on turistide hulgas menukas ja kuna oli riigipüha, oli palju inimesi tulnud jalutama. Hukkunute seas on ka lapsi.