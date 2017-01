Kuigi parvlaeva Tõll sildumine Virtsu sadamas kulges vaevaliselt, kinnitas TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar, et sadamakaid on uute parvlaevade jaoks sobivad, edastas ERRi uudisportaal.

Tõll üritas esmaspäeval Virtsu saabudes pool tundi silduda, kuid suured jääkamakad ei võimaldanud seda. Kapten Peeter Sepp ütles, et esimene sildumine venis lisaks jääle ka lühikese kai tõttu.

Kaido Padar aga kinnitas, et tegelikult kai lühike pole. Tegelikult peamine põhjus oli ikkagi see, et mindi 20-sentimeetrise jää sisse ja hakati külg ees kai poole liikuma," selgitas Padar