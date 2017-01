Venemaa toetus Süüria vägedele on legitiimne, sest seda palus Süüria legitiimne president Bashar al-Assad, rääkis Assadiga kohtunud Eesti saadik Euroopa Parlamendis Yana Toom, edastab ERRi uudisportaal.

"Hea oleks, kui me hindaksime olukorda adekvaatselt ja tuleks oma soovmõtlemise mullist välja. Praegu, ilma Assadi ja Venemaata ei ole seal võimalik läbirääkimisi pidada. Kahju on see, et asju Süürias otsustavad Venemaa ja USA, mitte Euroopa Liit, kelle peamine peavalu on põgenikud," nentis Toom.

Yana Toomi sõnul sai ta ametliku kutse Süüriasse minna riigi saatkonnast Madridis.