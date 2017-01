Ilmateenistus lubab teisipäevaks tuulist, pilvist ja olulise sajuta sulailma. Teisipäeva õhtul hakkab õhutemperatuur langema ning maapind muutub libedamaks.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi, mandril enamasti lund ja lörtsi, rannikualadel on võimalik ka vihm, kirjutas Eesti Ilmateenistus oma kodulehel. Puhub edelatuul 5-11 meetrit sekundis, mis saartel ja rannikul tugevneb hommikuks puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2..+3°C.

Teisipäeva päeval on endiselt pilves selgimistega ilm ning olulise sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15, õhtul saartel kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2..+2, päeva jooksul langeb, õhtul -1..-7°C. Suureneb libeduse oht.

Kolmapäeval läheb külmemaks. On endiselt tuuline ja esineb pinnatuisku.